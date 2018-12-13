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Московский зоопарк 31 декабря подарит скидку на билет

Общество

Праздничная скидка составит 40%

Москва, 13 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  В канун Нового года, 31 декабря, Московский зоопарк подарит посетителям скидку на входной билет. Скидку получат и взрослые, и дети, сообщается на портале мэра Москвы.

Все пришедшие в столичный зоопарк в последний день уходящего года с 09:00 до 15:00 смогут получить скидку 40%.

В обычные дни билет в зоопарк стоит 500 рублей, 31 декабря его можно будет приобрести за 300 рублей.

В новогодние каникулы, с 1 по 8 января, Московский зоопарк будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00. Для посетителей зоопарк подготовил разнообразные новогодние программы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском зоопарке можно пожениться. Первая свадьба прошла в зоопарке в сентябре 2017 года. Свадебные церемонии в холодную и ненастную погоду проходят по пятницам и субботам в Доме Клюева.

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