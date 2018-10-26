Московский зоопарк переходит на зимнее расписание

Москва, , 09:16 — REGNUM Московский зоопарк с 1 ноября сокращает рабочий день на час из-за сокращения светового дня, сообщает 26 октября пресс-служба столичной администрации.

Так, зоопарк будет работать с 09:00 до 17:00 мск, а билеты будут продаваться до 16:00.

«Это традиционное сезонное изменение рабочего графика, — говорится в сообщении. — Переход на зимнее расписание связан с сокращением светового дня».

Отмечается, что плохо переносящих холода зверей постепенно начинают переводить в закрытые вольеры. Зимний режим работы продлится до 28 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московском зоопарке родился детеныш альпака — дальнего родственника верблюда. Малыш прогуливается по вольеру, наблюдает за посетителями, а при испуге бежит за помощью к матери, которая будет держаться с ним весь первый год жизни детеныша.

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