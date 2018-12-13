Минэкологии Южного Урала пригрозило заводам – нарушителям жесткими мерами

Челябинск, , 05:31 — REGNUM В отношении нарушителей экологических требований на Южном Урале будут применены жесткие меры, заявил глава минэкологии Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Комментируя факты нарушений экологического законодательства, выявленные во время рейдов в период действия режима НМУ (неблагоприятных метеорологических условий), глава минэкологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил, что существует практика жесткого наказания нарушителей:

«Я говорю сейчас о судебных исках на приостановление деятельности предприятия, об отзыве разрешительных документов, административных штрафах и вплоть до направления материалов в органы следствия для возбуждения уголовных дел».

«Могу Вас заверить, что мы доведем до логического завершения все расследования по нарушениям, проводимые нами или совместно с Росприроднадзором», — добавил глава ведомства.

В министерстве отметили, что в ходе рейдов были выявлены нарушения со стороны двух предприятий: ООО «ЧФЗ» («Челябинский фланцевый завод») и ООО «ПСП» («Производство сувенирной продукции»). Проверка показала, что эти предприятия допускали выбросы с нарушениями норм.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале проводятся экологические рейды после жалоб челябинцев на запах гари. Заявления от горожан, а также от жителей городов Копейск и Коркино начали поступать в период действия режима НМУ первой степени, объявленного с 1 по 12 декабря.

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