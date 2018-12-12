Уставшие от смога жители Челябинска массово пришли на приём в мэрию

Челябинск, , 20:05 — REGNUM В Челябинске экологические активисты провели акцию возле здания городской администрации. На неё собрались несколько десятков человек, пишут местные СМИ.

Граждане требовали от властей принять меры по улучшению экологической ситуации. Они прошли в здание мэрии и добились встречи с врио главы города Владимиром Елистратовым.

Отметим, чиновник, как и его коллеги по всей стране, 12 декабря в связи с 25-летием Конституции России проводил приём населения. Попасть к нему можно было по записи. Пришедшие вечером несколько десятков экологических активистов не были записаны на приём. Тем не менее Владимир Елистратов согласился поговорить с ними. Для встречи выделили актовый зал.

В ходе разговора мэр ответил на вопросы граждан. Также он пообещал до конца года ещё раз встретиться с активистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Челябинска и городов-спутников регулярно страдают от загрязнённого воздуха. Сейчас смог в городе держится уже почти две недели.

Власти города и области ранее заявляли о принимаемых мерах для улучшения состояния окружающей среды. Промышленным предприятиям рекомендовали уменьшать объёмы выбросов, ограничивали движение автотранспорта на улицах города, закупили газоанализаторы для его проверки. Но пока проблема остаётся.