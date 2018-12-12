Среда, 12 Декабря 2018 года
21:35:03 МСК

Уставшие от смога жители Челябинска массово пришли на приём в мэрию

Общество

К ним вышел врио главы города Владимир Елистратов

Челябинск, 12 декабря 2018, 20:05 — REGNUM  В Челябинске экологические активисты провели акцию возле здания городской администрации. На неё собрались несколько десятков человек, пишут местные СМИ.

Граждане требовали от властей принять меры по улучшению экологической ситуации. Они прошли в здание мэрии и добились встречи с врио главы города Владимиром Елистратовым.

Отметим, чиновник, как и его коллеги по всей стране, 12 декабря в связи с 25-летием Конституции России проводил приём населения. Попасть к нему можно было по записи. Пришедшие вечером несколько десятков экологических активистов не были записаны на приём. Тем не менее Владимир Елистратов согласился поговорить с ними. Для встречи выделили актовый зал.

В ходе разговора мэр ответил на вопросы граждан. Также он пообещал до конца года ещё раз встретиться с активистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Челябинска и городов-спутников регулярно страдают от загрязнённого воздуха. Сейчас смог в городе держится уже почти две недели.

Власти города и области ранее заявляли о принимаемых мерах для улучшения состояния окружающей среды. Промышленным предприятиям рекомендовали уменьшать объёмы выбросов, ограничивали движение автотранспорта на улицах города, закупили газоанализаторы для его проверки. Но пока проблема остаётся.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы Челябинской области
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить