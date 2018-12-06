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«Нечем дышать»: жители Челябинска массово жалуются на смог

Общество

Чиновников собрали на экстренное совещание

Челябинск, 6 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  Жители Челябинска и близлежащих городов снова массово жалуются на удушливый запах. Проблема остаётся уже несколько дней. «Нечем дышать!» — говорят горожане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основном жалобы на запах гари в экстренные службы поступают от жителей Челябинска, Копейска и Коркино, пишут местные СМИ. С 4 декабря таких обращений в областное минэкологии поступило уже 30.

Местные власти и надзорные ведомства ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Отметим, проблема загрязнённости воздуха для жителей Челябинска и окрестных городов более чем актуальна. Как заявлял в ноябре 2017 года вице-губернатор Руслан Гаттаров, неблагоприятные метеоусловия здесь отмечаются 180 дней в году. Это приводит к накапливанию в атмосфере вредных выбросов.

Свой вклад в загрязнение воздуха до сих пор вносит и городская свалка, закрытая 11 сентября. С октября на ней произошло 7 пожаров.

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Экологические проблемы Челябинской области
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