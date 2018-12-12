YouTube-канал Satyr снял пародию на клипы группы «Ленинград»

Москва, , 13:48 — REGNUM YouTube-канал Satyr 12 декабря выпустил новое пародийное видео. На этот раз его жертвой стала группа «Ленинград», её лидер Сергей Шнуров и другие фигуры, появляющиеся в клипах музыкального коллектива.

По сюжету клипа, получившего название «Ленинград. Пародия #27» главного героя — «ботаника», работающего в IT-компании, выводит из себя тот факт, что все вокруг поют новую песню известной группы. Выпуск ролика так же является рекламой вечеринки которая пройдет в Москве 13 декабря 2018 года, это отмечено и в описании к видео.

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Напомним, в ноябре 2018 года Satyr выпустил пародию на движение «Стопхам», а в октябре — на шоу «Вечерний Ургант». Оба ролика с момента публикации набрали более 1,5 млн просмотров.

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