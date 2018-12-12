СМИ: сообщения о насилии полиции Франции против «желтых жилетов» — это фейк

Париж, , 09:21 — REGNUM Отдел расследований французского агентства Agence France-Presse (AFP) объявил «фейками» распространяющиеся в сети фотографии и видео, демонстрирующие насилие полиции Франции по отношению к протестующим «желтым жилетам». Об этом пишет газета Kronen Zeitung 11 декабря.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реждеп Тайип Эрдоган «повелись» на эти сфальсифицированные изображения и осудили методы подавления протеста, пишет издание. Согласно отчету AFP, крайне левая и крайне правая французская оппозиция пытается использовать эти «фейки» в своих интересах.

Так, например, видео с избиением сидящего на земле демонстранта четырьмя полицейскими AFP называет старой записью: она была сделана во время президентства Франсуа Олланда в Лилле на демонстрации против нового Трудового кодекса. Приводится еще несколько аналогичных примеров.

На видео с полицейскими, снимающими шлемы и встающими на сторону протестующих, на самом деле, по мнению авторов отчета, запечатлен момент переговоров правоохранителей с «жилетами». Они сняли шлемы, чтобы облегчить переговоры.

Также подчеркивается, что фотографы намеренно выискивали ракурсы, которые должны были создать впечатление хаоса и «горящего Парижа».

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на протесты президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к гражданам 10 декабря. Он объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении, о повышении минимальной заработной платы на €100 и некоторых налоговых послаблениях. Протесты проходят в выходные дни с середины ноября.

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