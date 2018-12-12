В Казахстане предложили создать публичный реестр осужденных коррупционеров

Астана, , 08:38 — REGNUM Общественный фонд Transparency Kazakhstan предложил агентству Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции создать публичный реестр чиновников, осужденных за коррупцию, сообщает 12 декабря агентство «КазТАГ».

В фонде считают, что публичный список позволит продемонстрировать, что борьба с коррупцией в Казахстане ведется без учета должностей нарушителей.

В список предложено включить фото, ФИО, наименование статей уголовного кодекса, по которым было вынесено решение суда, год наказания, а также основные положения приговора.

Напомним, в конце ноября был опубликован проект указа президента Казахстана, в рамках которого страна присоединится к группе государств против коррупции (ГРЕКО). Казахстан также намерен присоединиться к соглашению с Советом Европы, которое регламентирует привилегии для представителей членов ГРЕКО.

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