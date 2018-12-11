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Мэр Павлодара получил выговор за неэффективное расходование средств

Общество

Дорогостоящее жилье обменяли на шесть квартир

Павлодар, Казахстан, 11 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  Акима (глава) Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов вынес акиму Павлодара Ануару Кумпекееву выговор за неэффективное расходование бюджетных средств, сообщает 11 декабря издание «Павлодар-онлайн».

За счет средств бюджета города была куплена двухуровневая квартира в новом таунхаусе по адресу Луначарского 24б. Жилье общей площадью более 200 квадратных метров купили на 49,9 млн тенге ($135 тыс.). Всего в 2018 году за счет бюджета приобрели семь квартир.

В акимате города уточнили, что дорогостоящее жилье удалось обменять на шесть новых квартир общей площадью 248,2 квадратных метра.

Напомним, 5 декабря заместитель акима Павлодара Аян Бейсекин прокомментировал покупку дорогостоящей квартиры. По его словам, в 2018 году в город прибыло 15 госслужащих, которым необходимо предоставить ведомственное жилье. В списке числился и глава города.

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