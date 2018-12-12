Точку в споре, кому кормить нижегородских школьников, поставит суд Москвы

Нижний Новгород, , 07:32 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода пытается оспорить решение антимонопольной службы России, потребовавшей аннулировать итоги конкурса по отбору поставщика питания в 143 школы города. Победителем стало муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа», которое ранее поставляло горячее питание, но имело многочисленные претензии. Предписание ФАС России должно было быть выполнено до 7 декабря, но вместо этого мэрия обратилась в Арбитражный суд Москвы, требуя признать незаконным решение, отменить его и предписание ФАС России по делу №18/44/105/1780. Заседание суда назначено на 17 января 2019 года, а вот в обеспечительных мерах — приостановке действия предписания — мэрии Нижнего Новгорода отказали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, во исполнение предписания прокуратуры мэрия столицы Нижегородской области организовала конкурс на поставку питания в 143 муниципальные школы. По условиям тендера, победитель обязан не только модернизировать оборудование точек общепита, выполнить текущие ремонты пищеблоков, но и согласовывать цены на закупку продуктов с мэрией. На конкурс было подано четыре заявки — от нижегородского ООО «Торговый дом «Народный», предпринимателя из Нижнего Новгорода Льва Малова, ульяновского ООО «Торговый дом СПП» и муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (МП ЕЦМЗ). Последнее в итоге было признано победителем, набрав больше всех баллов.

Жалобу в ФАС России подало ООО «Грин Рум», усмотревшее в документации нарушение статьи 15 Закона о контрактной системе. При рассмотрении жалобы ведомство подтвердило наличие нарушений, и выдало мэрии предписание — до 7 декабря аннулировать результаты и оповестить об этом на сайте.

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Вместо этого, администрация Нижнего Новгорода 6 декабря 2018 года обратилась в Арбитражный суд Москвы, требуя признать незаконным решение, отменить его и предписание ФАС России по делу №18/44/105/1780. ООО «Грин Рум» в деле заявлено третьим лицом.

Одновременно с иском мэрия потребовала установить обеспечительные меры в виде приостановки действия предписания ФАС России до вступления в законную силу судебного акта по делу об оспаривании решения антимонопольной службы.

«Суд пришел к выводу о том, что, заявив о применении обеспечительных мер, заявитель не обосновал причину обращения с настоящим заявлением о принятии обеспечительных мер конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость их принятия, и не представил надлежащих доказательств того, что непринятие испрашиваемых мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить значительный ущерб заявителю», — отмечалось в определении суда, которым было отказано в обеспечительных мерах.

А тем временем УФАС по Нижегородской области разбирает дело в отношении муниципальной компании ЕЦМЗ и поставщиков продуктов питания «по признакам нарушения части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции». По делам были проанализированы 17 соглашений на торгах, прошедших без соблюдения конкурентных процедур через заключения допсоглашений

«Модель поведения организаций сводилась к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта. Подобного рода согласованные действия создавали препятствия для привлечения к поставкам продуктов иных организаций», — отмечалось в сообщении УФАС и уточнялось, что ответчики потребовали проводить рассмотрение дел в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну.

Если сговор подтвердится, то участников могут оштрафовать на сумму вплоть до 15% годового оборота компании.