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Точку в споре, кому кормить нижегородских школьников, поставит суд Москвы

Общество

Мэрия Нижнего Новгорода пытается оспорить предписание антимонопольной службы России об отмене конкурса на отбор поставщика питания для 143 школ

Нижний Новгород, 12 декабря 2018, 07:32 — REGNUM  Администрация Нижнего Новгорода пытается оспорить решение антимонопольной службы России, потребовавшей аннулировать итоги конкурса по отбору поставщика питания в 143 школы города. Победителем стало муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа», которое ранее поставляло горячее питание, но имело многочисленные претензии. Предписание ФАС России должно было быть выполнено до 7 декабря, но вместо этого мэрия обратилась в Арбитражный суд Москвы, требуя признать незаконным решение, отменить его и предписание ФАС России по делу №18/44/105/1780. Заседание суда назначено на 17 января 2019 года, а вот в обеспечительных мерах — приостановке действия предписания — мэрии Нижнего Новгорода отказали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, во исполнение предписания прокуратуры мэрия столицы Нижегородской области организовала конкурс на поставку питания в 143 муниципальные школы. По условиям тендера, победитель обязан не только модернизировать оборудование точек общепита, выполнить текущие ремонты пищеблоков, но и согласовывать цены на закупку продуктов с мэрией. На конкурс было подано четыре заявки — от нижегородского ООО «Торговый дом «Народный», предпринимателя из Нижнего Новгорода Льва Малова, ульяновского ООО «Торговый дом СПП» и муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (МП ЕЦМЗ). Последнее в итоге было признано победителем, набрав больше всех баллов.

Жалобу в ФАС России подало ООО «Грин Рум», усмотревшее в документации нарушение статьи 15 Закона о контрактной системе. При рассмотрении жалобы ведомство подтвердило наличие нарушений, и выдало мэрии предписание — до 7 декабря аннулировать результаты и оповестить об этом на сайте.

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Вместо этого, администрация Нижнего Новгорода 6 декабря 2018 года обратилась в Арбитражный суд Москвы, требуя признать незаконным решение, отменить его и предписание ФАС России по делу №18/44/105/1780. ООО «Грин Рум» в деле заявлено третьим лицом.

Одновременно с иском мэрия потребовала установить обеспечительные меры в виде приостановки действия предписания ФАС России до вступления в законную силу судебного акта по делу об оспаривании решения антимонопольной службы.

«Суд пришел к выводу о том, что, заявив о применении обеспечительных мер, заявитель не обосновал причину обращения с настоящим заявлением о принятии обеспечительных мер конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость их принятия, и не представил надлежащих доказательств того, что непринятие испрашиваемых мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить значительный ущерб заявителю», — отмечалось в определении суда, которым было отказано в обеспечительных мерах.

А тем временем УФАС по Нижегородской области разбирает дело в отношении муниципальной компании ЕЦМЗ и поставщиков продуктов питания «по признакам нарушения части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции». По делам были проанализированы 17 соглашений на торгах, прошедших без соблюдения конкурентных процедур через заключения допсоглашений

«Модель поведения организаций сводилась к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта. Подобного рода согласованные действия создавали препятствия для привлечения к поставкам продуктов иных организаций», — отмечалось в сообщении УФАС и уточнялось, что ответчики потребовали проводить рассмотрение дел в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну.

Если сговор подтвердится, то участников могут оштрафовать на сумму вплоть до 15% годового оборота компании.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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