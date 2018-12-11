Диетологи составили рекомендации не желающим толстеть на Новый год

Лондон, , 14:09 — REGNUM Британские диетологи составили список рекомендаций людям, не желающим прибавить в весе после обильных новогодних застолий. Об этом сообщает 11 декабря RT.

Отмечается, что в эксперименте исследователей Бирмингемского университета и Университета Лафборо приняли участие 272 человека. По результатам эксперимента диетологи составили перечень из десяти основных рекомендаций для людей, желающих держать под контролем свой вес.

Ученые полагают, что прежде всего необходимо придерживаться строгого режима питания, выбирать низкокалорийные и обезжиренные продукты, во время праздников не пренебрегать умеренными физическими нагрузками, чаще употреблять фрукты. Кроме того, не желающим толстеть гражданам не рекомендовано пробовать все блюда с новогоднего стола, и, напротив, следует отказаться от соблазна положить добавку.

Также эксперты советуют десять минут каждого часа проводить на ногах, исключить из диеты содержащие большое количество сахара напитки, пить по одному стакану натурального сока в день, и ограничить потребление спиртных напитков. Кроме этого, рекомендовано тщательно прожёвывать пищу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал гражданам России не ограничивать себя в новогоднем меню.

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