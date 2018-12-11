В соцсетях обсуждают тайского мальчика с большими синими глазами

Бангкок, , 13:20 — REGNUM Соцсети бурно обсуждают фотографии и видео маленького мальчика из Таиланда, являющегося обладателем больших синих глаз. Ролик с ним был размещён декабря на YouTube-канале одной из местных телекомпаний.

По словам его матери, таким цветом глаз её сын обладает с рождения. Ученые из местного университета сказали, что это не является следствием генетического или иного заболевания. У дедушки ребёнка похожий цвет глаз, но не такой насыщенный.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в соцсетях разгорелся спор по поводу фотографии пассажирского самолета авиаомпании Emirates, усыпанного блиллиантами. Пользователи сети не поверили в его существование.

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