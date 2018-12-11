Вторник, 11 Декабря 2018 года
14:30:07 МСК

В соцсетях обсуждают тайского мальчика с большими синими глазами

Общество

При определенном ракурсе они выглядят особенно эффектно

Бангкок, 11 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Соцсети бурно обсуждают фотографии и видео маленького мальчика из Таиланда, являющегося обладателем больших синих глаз. Ролик с ним был размещён декабря на YouTube-канале одной из местных телекомпаний.

По словам его матери, таким цветом глаз её сын обладает с рождения. Ученые из местного университета сказали, что это не является следствием генетического или иного заболевания. У дедушки ребёнка похожий цвет глаз, но не такой насыщенный.

Читайте также: В Австралии умер «самый накачанный кенгуру в мире»

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в соцсетях разгорелся спор по поводу фотографии пассажирского самолета авиаомпании Emirates, усыпанного блиллиантами. Пользователи сети не поверили в его существование.

Читайте ранее в этом сюжете: В соцсетях разгорелись споры из-за «бриллиантового самолета»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить