В Австралии умер «самый накачанный кенгуру в мире»

Канберра, , 15:41 — REGNUM Кенгуру по кличке Роджер, прославившийся в соцсетях как «самый накачанный кенгуру в мире», скончался в австралийском заповеднике в возрасте 12 лет. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте приюта The Kangaroo Sanctuary.

Натуралист Крис Барнс, который в 2006 году спас и вырастил Роджера, поделился последней фотографией животного, сделанной за несколько дней до его кончины. Барнс отметил, что 12 лет жизни — большой срок для кенгуру.

https://www.instagram.com/p/BrLi5H0F9Wd/

«Роджер был нашим альфа-самцом много лет, и он стал тем кенгуру, которого полюбили люди со всего мира. Поэтому сегодня мы подумаем о его жизни и влиянии, которое он оказал. Мы похоронили его здесь, в приюте, чтобы он всегда был рядом со своей семьёй», — пишет натуралист.

В соцсетях простились со знаменитым кенгуру, а австралийские СМИ назвали его национальным достоянием и одним из символов страны. Память Роджера почтили и в официальном туристическом аккаунте Австралии.

https://twitter.com/Australia/status/1071992922348888064

В 2006 году Барнс забрал детёныша кенгуру из кармана мёртвой матери, которую сбил автомобиль. Именно с Роджера началась история приюта The Kangaroo Sanctuary, который сейчас насчитывает более 50 животных. Рост кенгуру составлял два метра, а вес — более 90 килограммов. В 2015 году Роджер прославился благодаря фото, где он сжимает лапами металлическое ведро, и получил звание «самого накачанного в мире».

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