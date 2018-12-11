Абдулатипов: брат был арестован из-за ложных показаний негодяев и трусов

Москва, , 11:08 — REGNUM Бывший глава Республики Дагестан, постоянный представитель Российской Федерации в Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов заявил о невиновности своего младшего брата Раджаба, находящегося под стражей. По словам политика, его брат был арестован «из-за ложных показаний разных негодяев и трусов», пишет РБК.

Рамазан Абдулатипов рассказал, что обращался к руководству страны с просьбой о смягчении подозреваемому меры пресечения.

«Если бы был виноват брат, было бы за ним преступление, я бы никогда не осмелился обращаться к президенту, потому что он завтра мне сказал бы: «Ты смотри, что твой брат делал. Вот документ». А такого нет», — сказал экс-глава Дагестана.

На вопрос о том, не обращался ли он по вопросу ареста брата к нынешнему главе республики Владимиру Васильеву, Абдулатипов ответил, что у них всегда были хорошие отношения, но теперь они прекратились.

«По политической этике он [Васильев] должен был заботиться об имидже своего предшественника. Я так поступал в отношении своих предшественников», — сказал постоянный представитель России в ОИС.

Читайте также: Абдулатипов стал послом России в Организации исламского сотрудничества

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов является одним из главных фигурантов громкого дела о лже-инвалидах. Его задержали 26 сентября 2018 года, а спустя два дня был заключён под стражу на два месяца. Следствие считает, что экс-депутат республиканского парламента был одним из главных лиц в преступном сообществе, участники которого за взятки нескольким сотням здоровых жителей Дагестана оформили фиктивные инвалидности. Преступная группа только в 2017 году «подарила» инвалидность более 300 человек.

Читайте также: Брату экс-главы Дагестана вновь продлили арест

В ноябре Советский районный суд города Махачкалы продлил срок ареста Раджаба Абдулатипова до 25 февраля 2019 года. Сам подсудимый свою вину полностью отрицает, а дело в отношении себя, как и его старший брат, называет сфабрикованным.