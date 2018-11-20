Брату экс-главы Дагестана вновь продлили арест

Махачкала, , 18:55 — REGNUM Бывший депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов останется под стражей ещё три месяца. Советский районный суд города Махачкалы продлил срок ареста до 25 февраля 2019 года, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе суда.

Напомним, младший брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова был задержан 26 сентября 2018 года в рабочем кабинете. Спустя два дня он был заключён под стражу на два месяца.

По версии следствия, экс-депутат республиканского парламента был одним из главных лиц в преступном сообществе, члены которого оформили за взятки фиктивные инвалидности нескольким сотням здоровых жителей Дагестана. Только в 2017 году преступная группа сделала инвалидами более 300 человек.

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Защита Абдулатипова пыталась добиться для подопечного смягчения меры пресечения до домашнего ареста, однако Верховный суд Дагестана оставил решение суда первой инстанции в силе. Подсудимый свою вину полностью отрицает и заявляет о сфабрикованности дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Чечни в ночь на 2 августа 2018 года был задержан ещё один из главных фигурантов данного уголовного дела, создатель той самой преступной группы Магомед Махачев — экс-руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане. Отмечается, что среди подозреваемых числятся и несколько его родственников.

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