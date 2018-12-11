Большинство жителей Франции — за прекращение протестов «желтых жилетов»

Париж, , 08:28 — REGNUM Более половины французов — 54% — полагают, что акции «желтых жилетов» стоит прекратить после обращения к нации президента Эммануэля Макрона. Данные опроса, проведенного компанией OpinionWay, обнародовал 11 декабря телеканал LCI.

78% опрошенных одобрили уменьшение налогов, 68% респондентов удовлетворены обещанием повысить минимальную месячную зарплату на €100. За продолжение протестов высказались 45% опрошенных.

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В целом по стране движение «желтые жилеты» поддерживают 66% граждан. Выступление Макрона посчитала неубедительным половина опрошенных, вместе с тем 49% поверили его заявлениям.

Отмечается, что опрос провели сразу после телеобращения Макрона к согражданам. Участником опроса стал 991 житель Франции старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение, а также пообещал повысить минимальный размер оплаты труда и ослабить налоговое бремя.

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