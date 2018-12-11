Вторник, 11 Декабря 2018 года
09:22:32 МСК

Большинство жителей Франции — за прекращение протестов «желтых жилетов»

Общество

Выступление президента посчитали неубедительным 50% опрошенных, вместе с тем 49% поверили его словам

Париж, 11 декабря 2018, 08:28 — REGNUM  Более половины французов — 54% — полагают, что акции «желтых жилетов» стоит прекратить после обращения к нации президента Эммануэля Макрона. Данные опроса, проведенного компанией OpinionWay, обнародовал 11 декабря телеканал LCI.

78% опрошенных одобрили уменьшение налогов, 68% респондентов удовлетворены обещанием повысить минимальную месячную зарплату на €100. За продолжение протестов высказались 45% опрошенных.

Читайте также: Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во Франции

В целом по стране движение «желтые жилеты» поддерживают 66% граждан. Выступление Макрона посчитала неубедительным половина опрошенных, вместе с тем 49% поверили его заявлениям.

Отмечается, что опрос провели сразу после телеобращения Макрона к согражданам. Участником опроса стал 991 житель Франции старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение, а также пообещал повысить минимальный размер оплаты труда и ослабить налоговое бремя.

Читайте также: Власти Франции: Режим ЧП влетит в копеечку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить