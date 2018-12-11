Власти Франции: Режим ЧП влетит в копеечку

Париж, , 06:07 — REGNUM Режим экономического чрезвычайного положения во Франции заберет из бюджета восемь — десять миллиардов евро, заявил французский госсекретарь Оливье Дюссо, передает BFMTV.

Комментируя объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном режим чрезвычайного положения из-за протестов, Дюссо заявил:

«Требуемая сумма в настоящее время уточняется, надо понять, как финансировать намеченные меры».

Речь идет о деньгах, которые потребуются для стабилизации обстановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Макрон обратился к согражданам с речью:

«Первое, что я хочу сделать сегодня, это объявить чрезвычайное экономическое и социальное положение».

По его словам, с мая будущего года в стране минимальный размер оплаты труда поднимут на 100 евро. С начала 2019 года не будет налогов на сверхурочные рабочие часы.

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