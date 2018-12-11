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Путин проведёт заседание Совета по правам человека

Общество

Будут обсуждаться вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом

Москва, 11 декабря 2018, 07:43 — REGNUM  Сегодня, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин проведёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На заседании в Кремле обсудят вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом, сообщается на сайте Кремля.

Также темой заседания станут случаи необоснованного насилия в местах лишения свободы.

Кроме того, участники заседания Совета подведут итоги реализации Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В новый состав СПЧ вошёл 51 человек.

Напомним, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — консультативный орган при главе государства. Он образован в целях оказания содействия 26 сентября 1993 года.

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День памяти жертв политических репрессий
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