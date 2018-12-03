Путин утвердил новый состав Совета по правам человека

Москва, , 15:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается 3 декабря на сайте СПЧ.

«Состав СПЧ с сегодняшнего дня насчитывает 51 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в него вошли известные ученые, журналисты, правозащитники и адвокаты.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что до конца текущего года в президентском Совете по правам человека может смениться около половины членов.

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