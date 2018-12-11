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Раненый украинский моряк возненавидел «Русское радио»

Общество

Эйдер сообщил, что ему сделаны операции на колене и бедре, в настоящее время идет процесс реабилитации

Москва, 11 декабря 2018, 07:28 — REGNUM  Арестованные после провокации в Керченском проливе украинские моряки содержатся в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве. Для некоторых из них главным «испытанием» является доступ лишь к одной радиостанции и отсутствие табачных изделий, об этом в письме телеканалу «ТСН» сообщил находящийся на излечении моряк Андрей Эйдер.

По его словам, он уже «возненавидел песни с «Русского радио». В то же время Эйдер сообщил, что ему сделаны операции на колене и бедре, в настоящее время идет процесс реабилитации.

«Трудно в четырех стенах сидеть и не знать никаких новостей, немного давит», — пишет украинский моряк.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что трое украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Азовском море, получают надлежащее лечение и идут на поправку.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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