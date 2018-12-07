Российский омбудсмен: раненные украинские моряки уже идут на поправку

Москва, , 11:43 — REGNUM Трое украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Азовском море, получают надлежащее лечение и идут на поправку, заявила уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, сообщает 7 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, омбудсмен посетила троих раненных моряков в больнице при СИЗО «Матросская тишина». У каждого из них легкие ранение, лечение положительно сказывается на их здоровье. Москалькова подчеркнула, что камеры у задержанных просторные и чистые, больным выдается усиленное питание. Моряки также имеют свободный доступ к библиотеке и уже ведут переписку с родными.

Напомним, украинские военнослужащие устроили провокацию в Азовском море, после чего были обстреляны российскими пограничниками и отбуксированы.