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Российский омбудсмен: раненные украинские моряки уже идут на поправку

Политика

Военнослужащие были задержаны, когда устраивали провокацию в Азовском море

Москва, 7 декабря 2018, 11:43 — REGNUM  Трое украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Азовском море, получают надлежащее лечение и идут на поправку, заявила уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, сообщает 7 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, омбудсмен посетила троих раненных моряков в больнице при СИЗО «Матросская тишина». У каждого из них легкие ранение, лечение положительно сказывается на их здоровье. Москалькова подчеркнула, что камеры у задержанных просторные и чистые, больным выдается усиленное питание. Моряки также имеют свободный доступ к библиотеке и уже ведут переписку с родными.

Напомним, украинские военнослужащие устроили провокацию в Азовском море, после чего были обстреляны российскими пограничниками и отбуксированы.

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