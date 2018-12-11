К 2035 году Китай намерен удвоить количество аэропортов в стране

Пекин, , 07:24 — REGNUM Китай намерен построить еще 216 новых аэропортов к 2035 году с целью развития ряда региональных транспортных хабов, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая (CAAC), передает 11 ноября издание China Daily.

На конец октября 2018 года в Китае действовало 234 гражданских аэропорта, при этом, к 2035 году их количество должно достигнуть 450, отмечает издание. В районе Дельты Янцзы планируется построить несколько аэропортов мирового уровня, то же самое намечено в районах Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, Гуандун — Гонконг — Макао, Чунцине и Чэнду.

Напомним, что в 2017 году китайские аэропорты обеспечили перелет 552 млн рейсов, и этот показатель к 2020 году должен увеличиться до 720 млн. Буквально в 2017 году власти Китая озвучивали планы к 2025 году построить 136 новых аэропортов.

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