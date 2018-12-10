«Вакханалия»: ситуация с загрязнением воздуха в Ульяновске

Ульяновск, , 19:46 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал разобраться в ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в Заволжском районе Ульяновска. По официальным данным, в ходе проверок за год выявлено 29 объектов микробизнеса, действующих с нарушением закона в сфере охраны окружающей среды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Причиной обсуждения стали участившиеся жалобы жителей микрорайона Новый город на задымление в окрестностях ГСК «Петров овраг». Губернатор высказал мнение, что «люди незаконно занимаются предпринимательской деятельностью», и «нужно искать решение проблемы, чтобы прекратить эту вакханалию»:

"По генплану территория ГСК «Петров овраг» — зеленая зона, значит, нужно соответствовать ей, высаживать зеленые насаждения. Также необходимо постоянное присутствие в Заволжском районе Ульяновска главного эколога города», — заявил Сергей Морозов.

По данным минприроды Ульяновской области, массовые сообщения о задымлении в Ульяновске поступали в середине ноября и начале декабря. В связи с обращениями 12 ноября был организован рейд в ГСК «Петров овраг»: по данным ведомства, здесь обнаружено два гаражных бокса, где занимались производством мебели и сжиганием отходов в печах для отопления. Поступали жалобы и из других территорий. Так, после обращений 22 и 23 ноября в ходе рейдов по Заволжью выявлены три гаражных бокса в ГСК «Саланг», где велась деятельность, связанная с выбросами в атмосферный воздух.

В декабре ходе трёх рейдов выявлено девять предприятий микробизнеса, производящих товары народного потребления и осуществляющих выбросы загрязняющих веществ. Всего, по данным минприроды, за год в поле зрения попало 29 объектов микробизнеса, осуществляющих деятельность с нарушением закона в сфере охраны окружающей среды.

В министерстве природы отмечают, что создана постоянно действующая рабочая группа, выезды проводятся с участием госинспекторов. Власти обещают провести встречи представителей власти и предпринимателей, чтобы обсудить «варианты решений по перемещению производственных площадок на другие территории».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ульяновска периодически продолжают жаловаться на смог, запах гари и дыма в городе. Согласно оперативной информации о состоянии атмосферного воздуха в Заволжском районе за 6 декабря 2018 года, зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду.