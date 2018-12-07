Запах в Ульяновске: чиновники и полиция усилят рейды

Ульяновск, , 10:43 — REGNUM Минприроды Ульяновской области усилит рейдовые мероприятия по охране атмосферного воздуха в Заволжском районе Ульяновска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства по итогам круглого стола, который был организован «в связи с обращениями жителей». 6 декабря здесь было зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду.

В министерстве напоминают, что в марте-апреле 2018 года выявлено более 20 нарушений законодательства в части охраны атмосферного воздуха, виновные лица привлечены к административной ответственности. Но «инициативные граждане» написали открытое письмо губернатору о том, что минприроды региона «кошмарит» бизнес. Результатом стали проверки прокуратуры, но «все постановления о назначении административных наказаний виновным лицам были признаны судебными инстанциями законными».

"Таким образом, получается, что министерство находится между двух огней: с одной стороны, хозяйствующие субъекты, права которых защищены федеральным законом № 294 («О защите прав юридических лиц»), и жители региона, чьи права на благоприятную окружающую среду закреплены в Конституции Российской Федерации», — говорит начальник отдела минприроды региона Роман Кирпичников.

Отметим, что жители периодически продолжают жаловаться на смог, запах гари и дыма в городе. Согласно оперативной информации о состоянии атмосферного воздуха в Заволжском районе Ульяновска за 6 декабря 2018 года, зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду.

В ведомстве считают, что назрела проблема несанкционированного сжигания отходов. Так, недобросовестные бизнесмены, ведущие производство на территории ГСК, не озабочены нормативной утилизацией отходов и сжигают твердые отходы. В министерстве отмечают, что «проблема может решиться с 1 января, когда в работу войдут региональные операторы»: СК обяжут заключать с ними договор о вывозе отходов с территорий, в противном случае их будут штрафовать.

Минприроды продолжит проводить рейдовые мероприятия при поддержке МВД, в ходе которых будут выявляться нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.

Отметим, что в начале декабре жители жаловались на задымление над Заволжским районом Ульяновска. Тогда власти объяснили это «очередным периодом неблагоприятных метеорологических условий». Кроме того, с началом зимы в минприроды поступило несколько сообщений о загрязнении атмосферного воздуха вредными веществами на промышленной площадке в Новом городе в Ульяновске. Был организован рейд, в ходе которого выявлены три источника выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на территориях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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