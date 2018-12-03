Минприроды назвало причины появления смога над Ульяновском

Ульяновск, , 09:10 — REGNUM Задымление над Заволжскм районом Ульяновска, которое наблюдалось в минувшие выходные дни, 1−2 декабря, связано с очередным периодом неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщает областное минприроды со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Власти отмечают, что на территории Ульяновской области несколько дней находился антициклон, который стал причиной ослабления ветра и понижения температуры, что привело «к застойным явлениям в нижних слоях атмосферы». Это природное явление временное

В министерстве напоминают, что неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Отметим, что с началом зимы в минприроды также поступило несколько сообщений о загрязнении атмосферного воздуха вредными веществами на промышленной площадке в Новом городе в Ульяновске. Был организован рейд, в ходе которого выявлены три источника выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на территориях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В министерстве сообщают, что будут проведены контрольно-надзорные мероприятия. 3 декабря региональный Гидрометцентр представит информацию по концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе поста, расположенного в школе №75.