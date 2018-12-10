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Интернет – опасная среда для детей, уверены 72% граждан РФ

Общество

Опрос НАФИ

Интернет – опасная среда для детей, уверены 72% граждан РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Интернет

Москва, 10 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  Подавляющее большинство родителей в России (91%) считают необходимым контролировать то, чем занимается ребенок на компьютере и какие сайты просматривает в интернете. При эом 57% родителей не используют функцию «родительский контроль». 51% «наблюдают со стороны», чем ребенок занят в интернете. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ)

По мнению 72% родителей уверены, что интернет — это опасная среда для детей. 67% детей и подростков понимают, что в интернете есть опасный контент, при этом каждый третий считает, что информация в интернете не принесёт вреда.

55% взрослых не отрицают того, что информация в интернете может быть полезна для подростков. Абсолютное большинство подростков (90%) отметили пользу современных гаджетов и приложений в их повседневной жизни.

Мнения родителей и детей по поводу того, для чего дети используют компьютеров и ноутбуки расходятся. 45% родителей думают, дети используют компьютер для игр и развлечений, но на самом деле играют на компьютере лишь 26% детей.

Опрос проведен в мае 2018 года в 150 населенных пунктах в 46 субъектах РФ. Опрошены 800 человек. Максимальная погрешность выборки — 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России 54% детей пользуются интернетом, преимущественно — с планшетов. При этом 86% несовершеннолетних пользуются смартфонами.

Подробнее: Более половины детей в РФ пользуются интернетом, в основном — с гаджетов

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