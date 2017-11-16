Более половины детей в РФ пользуются интернетом, в основном — с гаджетов

Санкт-Петербург, , 21:21 — REGNUM В России 54% детей пользуются интернетом, преимущественно — с планшетов. При этом 86% несовершеннолетних пользуются смартфонами. Об этом сегодня, 16 ноября, на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, рассказывая о популярности российской анимации, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, передает корреспондент ИА REGNUM .

Она рассказала об исследовании Google, в результате которого выяснилось, что 82% детей хотели бы иметь собственный YouTube, свою сферу и зону влияния, которую они не будут делить со взрослыми. Именно после этого и был запущен детский YouTube, где стал очень популярен российский анимационный контент.

Отметим, с каждым годом уберечь ребёнка от негативной информации в интернете становится всё труднее. Не так давно обсуждался скандал вокруг Elsagate — роликов на YouTube с отнюдь не детским контентом, которые возникали в рекомендациях после просмотров мультфильмов и детских телепередач. И подобных примеров множество.

Некоторые сайты попросту содержат вредоносный код, способный заразить компьютер. Есть и те, которые позволяют злоумышленникам красть пароли и данные, вытягивая деньги со счетов. А ведь не секрет, что многие дети открыто публикуют в сетях свои контактные данные и фотографии. Отсюда же исходит угроза попадания подростков в так называемые «группы смерти».

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал об идее законодательно закрепить необходимость продажи мобильными операторами sim-карт, изготовленных специально для детей.

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Напомним, что с 1 ноября в России вступил в силу закон, определяющий обязанности владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров, а также операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещённой информации. Предполагается, что это ограничит россиянам доступ к запрещённым сайтам.

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