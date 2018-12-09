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Скворцова: право пациентов на обезболивание впервые пропишут в законе

Общество

Законопроект вносит изменения в закон об основах охраны здоровья

Москва, 9 декабря 2018, 02:15 — REGNUM  Российское правительство одобрило законопроект о паллиативной медпомощи, в числе прочего закрепляющий право пациентов на обезболивание. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Законопроект вносит изменения в закон об основах охраны здоровья. Так, речь идет о праве тяжелобольных людей получать сильнодействующие препараты, наркотические лекарственные средства, отметила министр.

Также документом предусмотрена возможность оказания паллиативной помощи в стационаре, амбулатории, на дому. К неизлечимо больным людям должен быть комплексный подход, включающий социальный уход, поддержку и психологическую помощь.

В 2018 году из резервов правительства было выделено 4,5 млрд рублей на развитие паллиативной помощи. Часть из средств пошли на закупку обезболивающих препаратов, отметила Скворцова.

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