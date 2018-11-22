Законопроект о паллиативной помощи внесен в Госдуму

Москва, , 10:37 — REGNUM Законопроект о паллиативной помощи в РФ правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Дается определение понятия «паллиативная медицинская помощь» как комплекса мероприятий, включающего медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений заболевания и поддержание функций организма.

Предлагается конкретизировать права пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами.

Прописывается возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

Таким образом, понятие «паллиативная помощь» становится полностью тождественно понятию «паллиативная медицинская помощь» и включает в себя оказание медицинской помощи и одновременное предоставление социальных услуг.

«Предусмотренные законопроектом изменения направлены на защиту прав и законных интересов и улучшение качества жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, не повлекут за собой увеличения числа пациентов, общей заболеваемости и объемов паллиативной медицинской помощи», — указали в правительстве.