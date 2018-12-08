Путин выразил соболезнования родным и близким правозащитницы Алексеевой

Москва, , 22:50 — REGNUM Соболезнования родным и близким ушедшей из жизни правозащитницы Людмилы Алексеевой выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин отправил телеграмму», — заявил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Москве в клинической больнице № 15 скончалась правозащитница Людмила Алексеева. О дате и месте похорон пока не сообщается.

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