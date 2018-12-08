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Ушла из жизни правозащитница Людмила Алексеева

Общество

Трагедия произошла в городской клинической больнице № 15

Ушла из жизни правозащитница Людмила Алексеева
Igor Podgorny
Людмила Алексеева

Москва, 8 декабря 2018, 21:35 — REGNUM  Правозащитница Людмила Алексеева скончалась в Москве 8 декабря. Об этом говорится в сообщении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«На 92-м году жизни скончалась … Людмила Михайловна Алексеева», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в городской клинической больнице № 15, где находилась правозащитница. Причина смерти главы Московской Хельсинкской группы пока не сообщается.

Людмила Алексеева — российский общественный деятель, одна из основателей Московской Хельсинкской группы (1976 г.), участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России.

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