Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии

Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Скандал из-за съёмок грузинских чиновниц в рекламе российского майонеза произошёл в Грузии, сообщил грузинский новостной портал Netgazeti.

Волна критики поднялась после публикации снимков в журнале City Magazine, на которых в предновогодней фотосессии приняли участие пресс-секретари министерства обороны Нино Толордава, администрации президента Эка Мишвеладзе и службы налогов Хатия Моисцрапишвили. Спонсором фотосессии выступила российская компания по производству продуктов питания, в частности, майонеза, который и был прорекламирован в фотосессии.

Сообщается, что статья была удалена после шквала гневных сообщений, поступивших в адрес редакции журнала, а чиновницам пришлось дать объяснения по поводу своего участия в съёмках.

Все чиновницы заявили, что понятия не имели о проводящейся рекламной съёмке, а рекламируемую ими марку майонеза посчитали украинской, а не российской.

«Я думала, что продукт украинский. Но я вообще не знала, что эта рубрика или интервью были рекламой. Я считала, что это безобидное новогоднее интервью и фотография с подругами», — так пояснила своё участие в фотосессии Эка Мишвеладзе.

Грузинский политолог Гела Васадзе, в свою очередь отметил, что подобные случаи с рекламой российских товаров будут периодически происходить до тех пор, пока не будут отрегулированы некоторые проблемы во взаимоотношениях России и Грузии. Кроме того, Васадзе добавил, что, по его мнению, грузинским чиновницам за их проступок ничего не грозит.

Напомним, что ранее новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью BBC, что Грузия не будет сотрудничать с Россией из-за «поведения Москвы» и из-за действий России в отношении Украины.