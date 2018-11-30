Новый президент Грузии назвала условие сотрудничества с Россией

Тбилиси, , 08:28 — REGNUM В настоящее время Грузия не будет сотрудничать с Россией из-за «поведения Москвы», об этом заявила новоизбранный президент страны Саломе Зурабишвили в интервью ВВС.

«Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать (между Европой и РФ), — это фейк ньюc», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, Тбилиси не может перейти к сотрудничеству с Москвой, поскольку она «ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей», а также из-за действий России в отношении Украины. При этом Зурабишвили не уточнила, какие именно.

Новоизбранный президент добавила, что Грузия является проевропейской страной, и когда Запад начнет сотрудничать с РФ, то и её страна «будет рядом».

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Напомним, 28 ноября в Грузии проходил второй тур выборов президента, на которых оддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили победила, набрав 59,54% голосов (1,1 млн избирателей). Ее конкуренту — кандидату от «Единого национального движения» Григолу Вашадзе достались голоса 780 тыс. избирателей, 40,46%.

В свою очередь в Кремле заявили, что российский и грузинский народы остаются близкими друг другу, однако связи между странами находятся не на самом хорошем уровне.

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