В Хорватии арестовали группировку перевозчиков мигрантов

Загреб, , 21:00 — REGNUM Полиция Хорватии арестовала группировку перевозчиков нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, 7 декабря передает агентство Associated Press.

В настоящий момент задержаны 13 участников банды — один уроженец Пакистана, двое афганцев и десять граждан Хорватии. Еще один участник группировки разыскивается.

По информации полицейских, за перевозку каждого мигранта через Хорватию группировка взимала плату в 1000 евро.

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