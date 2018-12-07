Пятница, 7 Декабря 2018 года
22:09:49 МСК

В Хорватии арестовали группировку перевозчиков мигрантов

Общество

За перевозку каждого мигранта через Хорватию группировка взимала плату в 1000 евро

Загреб, 7 декабря 2018, 21:00 — REGNUM  Полиция Хорватии арестовала группировку перевозчиков нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, 7 декабря передает агентство Associated Press.

В настоящий момент задержаны 13 участников банды — один уроженец Пакистана, двое афганцев и десять граждан Хорватии. Еще один участник группировки разыскивается.

По информации полицейских, за перевозку каждого мигранта через Хорватию группировка взимала плату в 1000 евро.

Читайте также: Партия Ле Пен организовала петицию против Договора ООН о миграции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить