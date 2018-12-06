Партия Ле Пен организовала петицию против Договора ООН о миграции

Париж, , 09:29 — REGNUM Французская партия «Национальное объединение» (бывш. «Национальный фронт») инициировала петицию против подписания Францией Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции». К сбору подписей на официальном сайте партии призвала ее лидер Марин Ле Пен на своей странице в Twitter.

Партия называет договор «бомбой замедленного действия», которая приведет к увеличению миграции и ляжет бременем на французских налогоплательщиков. За подписанием договора последует легализация нелегальных форм миграции, финансовая поддержка мигрантов со стороны работодателей, кампания средств массовой информации по продвижению «благ» от миграции, санкции против любой критики этого явления. Марин Ле Пен называет договор ООН «дьявольским пактом».

Как сообщало ИА REGNUM, подписание договора состоится на двухдневной конференции ООН в Марракеше 10−11 декабря. От договора отказались США, Австралия, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия, Израиль, Польша и другие государства. Европейская комиссия активно призывает эти страны изменить свое отношение к договору.

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