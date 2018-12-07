В Париже на площади Сталинград протестуют учащиеся

Париж, , 14:26 — REGNUM В столице Франции сотни учащихся старшей школы вышли на площадь Сталинград и примыкающие улицы чтобы протестовать против реформ системы образования. Об этом пишет 7 декабря Le Parisien.

Отмечается, что массовые акции протеста учащихся, которых не устраивают новые правила сдачи экзаменов на степень бакалавра, проходят на фоне беспорядков, организованных членами движения «желтых жилетов», выступавших против повышения в стране цен на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время акции протеста во Франции были задержаны более 700 учащихся. Всего прекратили работу 45 учебных заведений, нарушения работы коснулись 280 школ и лицеев.

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