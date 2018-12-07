Протесты во Франции. Задержаны сотни учащихся

Париж, , 05:08 — REGNUM Более 700 учащихся задержаны во время акции протеста во Франции, сообщает Agence France-Presse.

По данным французских властей, люди протестовали против реформы системы среднего образования. Учащихся не устраивают новые правила сдачи экзаменов на степень бакалавра.

Кроме того, они не довольны качеством среднего образования в целом. Также учащиеся и их родители настаивают на том, чтобы им обеспечили защиту от проникающих в школы наркодилеров.

В ходе акции протеста прекратили работу 45 учебных заведений, а всего нарушения работы коснулись 280 школ и лицеев.

Акции протеста идут по стране не первый день. Закрытие учебных заведений предпринято в целях безопасности, поскольку протестующие порой проявляют агрессивность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против образовательной реформы проходят на фоне недовольства «топливным» налогом, которое оформили в уличных выступлениях так называемые желтые жилеты. По данным французских СМИ, власти небезосновательно опасаются госпереворота.

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