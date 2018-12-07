Макрон выступит по поводу протестов «желтых жилетов»

Париж, , 10:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе выступит по поводу массовых акций протеста, сообщает 7 декабря Reuters.

Спикер Национального собрания Ричард Ферранд, являющийся близким союзником президента Франции, подтвердил данный факт.

Напомним, протестное движение, получившее название «желтые жилеты», охватило всю Францию, что привело к тому, что официальный Париж ввел мораторий на рост цен на топливо — именно то, чего требовали манифестанты.

Однако руководство Франции опасается еще больших протестов, что и вынуждает его идти на контакты с недовольными гражданами.

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