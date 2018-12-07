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Общественники Австралии: дети смотрят порно с трех лет

Общество

С таким заявлением выступила глава организации Bravehearts

Канберра, 7 декабря 2018, 11:12 — REGNUM  Основатель австралийской организации защиты детей Bravehearts Хетти Джонстон заявила, что детям в возрасте до 14−15 лет лучше не давать устройства, имеющие возможность выхода в сеть. Об этом сообщил портал Daily Mail.

Глава Bravehearts сказала, что родители сегодня часто дарят маленьким детям смартфоны, из-за чего те очень рано знакомятся с порнографией по причине невнимательности взрослых. Некоторые из детей сталкиваются с этой проблемой уже в возрасте трех лет. По мнению Джонстон, все это несет большую опасность для психики ребенка.

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Напомним, Bravehearts была основана Хетти Джонстон в 1977 году после того, как женщина выяснила, что её ребёнок подвергся сексуальному преследованию. Это одна из ведущих организаций Австралии, специализирующихся на защите детей от сексуального насилия.

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