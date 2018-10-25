Комитет ГД по культуре добился смены рейтинга детского фильма с 16+ на 6+

Москва, , 12:15 — REGNUM Семейный фильм Николя Ванье «Как прогулять школу с пользой» получил рейтинг 6+ после того, как прокатчик, кинокомпания «Пионер», удалил сцену с распитием алкоголя. Ранее Министерство культуры РФ собиралось присвоить фильму рейтинг 16+.

Компромисс между прокатчиком и культурным ведомством стал возможен после того, как ситуацию обсудили на заседании думского комитета по культуре. Председатель комитета Елена Ямпольская пригласила на заседание директора департамента кинематографии Минкульта Ольгу Любимову и руководителя «Пионера» Мэри Назари и предложила разобрать кейс в контексте общей проблемы возрастной маркировки художественной продукции.

В ходе дискуссии Любимова отметила, что ведомство не имеет ничего против фильма и считает его вполне подходящим для школьников, однако, не может пойти против закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Назари согласилась, что проблема не в чиновниках департамента, а в законодательной базе, на которую они опираются. Ведь по закону любая демонстрация употребления алкоголя в кино влечет серьезное возрастное ограничение. Вместе с тем Назари отметила, что в данном случае буква закона противоречит здравому смыслу. Она посетовала на то, что в условиях дефицита хорошего детского кино, школьникам остается проводить время только за компьютерными играми. Если школьник не может пойти на фильм со сверстниками, кино перестает работать как инструмент социализации.

Председатель комитета Елена Ямпольская, в свою очередь, предложила внести изменения в закон «О защите детей от информации…». Она обратила внимание на то, что сейчас закон сводит к простой «информации» любое произведение искусства, а это противоречит самому смыслу художественного творчества, где важно не «что», а «как».

"Гораздо вреднее показывать вроде бы невинные вещи, но делать это пошло и тем самым портить человеку вкус, развращать его. В то же время можно показать даже насилие и жестокость, но так, что человек выйдет просветленным, а маленький человек — еще и определенным образом воспитанным», — сказала Ямпольская.

По ее словам, нынешняя ситуация, когда дети могут свободно сидеть в интернете или смотреть пошлые ток-шоу по ТВ, но не могут прочитать «Лолиту» Набокова, не только абсурдна, но и оскорбительна для художников, чьи произведения фактически приравнивают к газетам или рекламе.

На заседании утвердили состав рабочей группы, которая подготовит рекомендации по совершенствованию законодательства и попробует изменить правила присвоения возрастных рейтингов произведениям искусства. Группу возглавил заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов. Помимо депутатов в нее вошли общественники и представители книжной индустрии. Вошла в группу и Мэри Назари.

Поправки в закон нельзя разработать и принять в одночасье, изменения законодательства — дело более или менее отдаленной перспективы. Однако благодаря диалогу на площадке комитета прокатчик и культурное ведомство смогли прийти к компромиссному решению уже сейчас. «Пионер» договорился с режиссером Николя Ванье о том, что для российского проката из фильма вырежут сцену с вином, которая занимает примерно минуту экранного времени. Пусть сцена важна для сюжета, но это решение позволит сотням детей все-таки увидеть на большом экране фильм, которого они очень ждали.

Ямпольская всегда говорила, что под ее руководством комитет будет не только писать законы, но также станет площадкой для живого и аргументированного обсуждения насущных проблем отрасли. Сегодня именно на базе комитета разворачивается диалог между самыми разными разными заинтересованными группами. Решение по фильму Ванье — один из первых результатов этого диалога между чиновниками, индустрией, художниками и всеми, кто определяет облик российской культурной политики.