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Nintendo выпустила трейлер первого дополнения к Super Smash Bros. Ultimate

Общество

В файтинге появится персонаж Джокер из Persona 5

Токио, 7 декабря 2018, 08:41 — REGNUM  Компания Nintendo выпустила трейлер первого дополнения к игре-файтингу (игра, имитирующая рукопашный бой) Super Smash Bros. Ultimate. Ролик был опубликован 6 декабря на YouTube-канале XCageGame.

Challenger pack 1 введет в игру такого персонажа, как Джокер из Persona 5. Пока что нет информации о том, когда выйдет это дополнение. Зато известно, что вместе с Джокером появится новая сцена и музыка из Persona.

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Напомним, Super Smash Bros. Ultimate представляет собой файтинг в котором между собой дерутся различные персонажи игровой вселенной Nintendo. Релиз игры запланирован на сегодня, 7 декабря 2018 года.

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