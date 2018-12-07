Nintendo выпустила трейлер первого дополнения к Super Smash Bros. Ultimate

Токио, , 08:41 — REGNUM Компания Nintendo выпустила трейлер первого дополнения к игре-файтингу (игра, имитирующая рукопашный бой) Super Smash Bros. Ultimate. Ролик был опубликован 6 декабря на YouTube-канале XCageGame.

Challenger pack 1 введет в игру такого персонажа, как Джокер из Persona 5. Пока что нет информации о том, когда выйдет это дополнение. Зато известно, что вместе с Джокером появится новая сцена и музыка из Persona.

Читайте также: «Творчество» в Fortnite: Epic Games анонсировали новый режим

Напомним, Super Smash Bros. Ultimate представляет собой файтинг в котором между собой дерутся различные персонажи игровой вселенной Nintendo. Релиз игры запланирован на сегодня, 7 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Nintendo извинилась за неполиткорректного персонажа игры