«Творчество» в Fortnite: Epic Games анонсировали новый режим

Кэри, США, , 13:22 — REGNUM В игре Fortnite появится новый режим — «Творчество». О такой возможности сначала сообщил YouTube-блогер с ником Lachlan на своём канале, а позднее эту информацию официально подтвердила компания Epic Games в Twitter-аккаунте.

Представители Epic Games сообщили, что режим предоставит игрокам свободу для творчества: пользователи смогут перемещаться по игровой локации и создавать разнообразные постройки из множества доступных элементов. Разработчики позиционируют «Творчество» как мощный редактор собственных уровней, в нём геймеры смогут создавать мини-игры и декоративную обстановку для них. Сражения между игроками будут неактивны в этом режиме, но их можно будет включить в настройках. Сервер игры будет вмещать до 16 человек, а попробовать новую функцию можно будет с 13 декабря. «Творчество» станет третьим игровым режимом наряду с «Королевской битвой» и «Сражением с бурей».

Напомним, что ранее компания Epic Games сообщила об остановке активной разработки Unreal Tournament 4. Представители Epic Games считают, что все ресурсы компании должны быть направлены на приоритетный проект Fortnite. Такая мера вызвана растущей популярностью игры. Специалисты сообщают, что дети и подростки проводят в Fortnite по 12 часов в день.

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