На Колыме директор детского дома избил детей: возбуждено уголовное дело

п. Ола, Магаданская область, , 08:36 — REGNUM В Магаданской области руководитель образовательного учреждения по воспитанию несовершеннолетних бил детей по лицу и жестоко обращался с воспитанниками. Такие инциденты зафиксированы в соцучреждении посёлка Ола, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Колымы. Надзорное ведомство начало проверку.

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То, что директор детского дома применял к несовершеннолетним физическую силу, уже установлено. Инцидент с жестоким обращением с детьми произошёл в ноябре 2018 года. Тогда жертвами рукоприкладства стали двое детей в возрасте 10 и 16 лет, одного из них директор в том числе ударил рукой по лицу.

Прокуратура региона организовала в учреждении по воспитанию несовершеннолетних проверку, к ней привлечены в том числе и министерство образования и демографической политики области, и органы опеки. В отношении директора детского дома в посёлке Ола возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицированы следственными органами как ненадлежащее исполнение своих обязанностей и жестокое обращение с несовершеннолетними. Начато предварительное расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года скандал произошёл в детском доме Курганской области. А в 2017 году вскрылось, что детей из детдома на Алтае за провинности возят «лечить» в психиатрическую больницу.