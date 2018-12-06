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В Париже из-за протестов закрывают для посещений Эйфелеву башню и Лувр

Общество

Ранее был отменен субботний матч между ПСЖ и «Монпелье»

Париж, 6 декабря 2018, 23:42 — REGNUM  Эйфелева башня и Лувр будут закрыты для посещений в субботу 8 декабря из-за опасений полиции в связи с массовыми акциями протестов, 6 декабря передает агентство Reuters.

«Мы не можем рисковать, когда знаем об угрозе», — прокомментировал закрытие главных туристических достопримечательностей Парижа министр культуры Франции Франк Ристер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по требованию полиции в Париже был отменен субботний матч между ПСЖ и «Монпелье».

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Протесты во Франции
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