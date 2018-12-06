Пенсионный фонд РФ предупредил о мошенниках

Москва, , 14:22 — REGNUM Мошенники нашли ещё один способ добраться до персональных данных и данных карт пользователей. Причём делают это злоумышленники под видом сотрудников Пенсионного фонда РФ и Почта Банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Почта Банка 6 декабря.

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Как пояснила руководитель пресс-службы финансовой организации Екатерина Хватова, в настоящее время в социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что ПФР и Почта Банк проводят социальную поддержку граждан, достигших 40-летнего возраста, в виде выплат компенсаций в размере 5 тыс. рублей.

«Данная информация не соответствует действительности и, скорее всего, является действиями мошенников», — добавила Хватова.

В банке попросили пользователей быть бдительнее, не доверять сомнительной информации, а также никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные или данные банковской карты.

Добавим, что ежегодно жертвами удаленного мошенничества (мошенничество через мобильные телефоны и интернет) в России становятся около 1,2 млн человек.

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