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Роскомнадзор предупредил о мошенничестве в «чёрную пятницу»

Происшествия

В интернете появились сайты, собирающие персональные данные

Роскомнадзор предупредил о мошенничестве в «чёрную пятницу»
Don Hankins
Интернет мошенничество

Москва, 23 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Роскомнадзор предупреждает граждан о случаях мошенничества во время международной акции «чёрная пятница». В интернете появились так называемые «лендинговые» страницы, сообщили в ведомстве.

Целью таких сайтов является сбор персональных данных с нарушением закона. В частности, при регистрации они просят ввести: имя и фамилию, номер телефона, банковские реквизиты и другие личные данные).

По мнению Роскомнадзора, затем эти данные используются в качестве баз данных у «спамеров». Отмечается, что мошенники используют логотипы известных брендов, участвующих в «чёрной пятнице».

Ведомство рекомендует гражданам быть внимательнее при регистрации на интернет-сайтах. Напомним «чёрная пятница» — американская традиция больших скидок на товары в последнюю пятницу ноября. Она даёт старт предрождественским распродажам.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед «чёрной пятницей» неизвестные хакеры создали более 400 сайтов-клонов китайского маркетплейса AliExpress.

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Мошенничества
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