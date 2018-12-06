В Москве «новогодние пробки» начнутся в середине декабря

Москва, , 14:14 — REGNUM Напряженная дорожная обстановка наступит в Москве с середины декабря. Поток транспорта спадет к вечеру 30 декабря, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В предпраздничные недели растет частота поездок по городу. По прогнозу, ежедневно на дорогах будет на 3−5% автомобилей больше, чем в среднем фиксируется в месяц, их количество превысит 3,7 млн единиц в сутки.

Пик загруженности придется на 24−28 декабря, вечером 30 декабря количество автомобилей сократится, а 31 декабря на дорогах станет свободно, отметили в ЦОДД. Поездки на личном автомобиле в конце декабря москвичам порекомендовали сдвинуть на внепиковые часы или пересесть на общественный транспорт.

На загруженности дорог отразятся меры по обеспечению безопасности и приоритный проезд детей к местам новогодних ёлок. Негативно влияет и погода — из-за снега и гололедицы растет аварийность.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени наблюдать за движением на дорогах Москвы будут 20 беспилотников с системами трансляции видеоизображения. Дорожные службы будут получать от них данные о заторах в местах ДТП.

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