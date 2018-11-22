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За пробками на московских дорогах будут следить дроны — ЦОДД

Техника

Беспилотники будут использованы дорожными службами для сбора данных о заторах в местах ДТП

За пробками на московских дорогах будут следить дроны — ЦОДД
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Дрон

Москва, 22 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  Контроль движения на московских дорогах будут осуществлять 20 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных системами трансляции видеоизображения. Об этом со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пишут 22 ноября «Известия».

Сообщается, что беспилотники, которые будут использованы дорожными службами для сбора данных о заторах в местах ДТП, должны быть поставлены до 25 декабря. По словам главы ситуационного центра ЦОДД Александра Евсина, в будущем такими дронами должен быть оснащен каждый экипаж «Дорожного патруля».

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в московской мэрии уведомили, что в летнее время в разгар купального сезона московские парки и зоны отдыха с водоёмами будет патрулировать 21 беспилотник и не менее десяти волонтеров-кинологов со специально обученными собаками.

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Беспилотники
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