Четверг, 6 Декабря 2018 года
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Экипажи «Дорожного патруля» пришли на помощь московским водителям

Общество

Они буксируют застрявшие автомашины, помогают исправить мелкие поломки транспорта или оформить европротокол

Москва, 6 декабря 2018, 13:41 — REGNUM  В связи с тяжелой ситуацией на московских дорогах на помощь водителям пришли экипажи «Дорожного патруля». Об этом сообщает 6 декабря Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В центре отметили, что 17 экипажей «Дорожного патруля» буксируют застрявшие автомашины, помогают исправить мелкие поломки транспорта или оформить европротокол (документ, позволяющий оформить некоторые ДТП в упрощенном порядке).

https://twitter.com/gucodd/status/1070593009199312896

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11:30 6 декабря сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию в Москве в семь баллов по десятибалльной шкале. Этот уровень обозначается статусом «серьёзные пробки».

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Автотранспортные проблемы Москвы
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