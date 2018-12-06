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Фёдор Конюхов отправился в кругосветку на вёсельной лодке

Общество

За 100-120 дней путешественник намерен на весельной лодке дойти до мыса Горн, в конце 2019 года оттуда он направится в Австралию и еще через год окончит странствие в Новой Зеландии

Данидин, Новая Зеландия, 6 декабря 2018, 11:22 — REGNUM  Из города Данидин на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии в своё очередное путешествие отправился прославленный российский исследователь Фёдор Конюхов, передает 6 декабря «Первый канал».

Отмечается, что кругосветное путешествие Конюхов разбил на три этапа: за 100−120 дней он намерен на весельной лодке дойти до мыса Горн на юге Чили, в конце 2019 года оттуда он направится в Австралию и еще через год окончит странствие в Новой Зеландии.

Сообщается, что проводить российского путешественника прибыл мэр 120-тысячного новозеландского города. Уникальную лодку для Конюхова построили британские корабелы — с учетом его предыдущих пяти кругосветок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды деятелям производства, науки, культуры, искусства, спорта, образования, медицины и других сфер. Путешественник Фёдор Конюхов был удостоен ордена Почёта.

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Путешествия Федора Конюхова
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